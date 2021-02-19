СНБО ввел санкции против самолетов, на которых Медведчук летал в Москву

Среди 19 юридических и 8 физических лиц, против которых Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции, есть 5 самолетов, осуществлявших перелеты по маршруту Киев – Москва.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Решением Совета национальной безопасности и обороны были применены санкции к 19 юридическим и 8 физическим лицам, в том числе к пяти самолетам, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев – Москва... Самолеты, на которые наложены санкции, осуществляли свои полеты вопреки нормативно-правовым актам Украины", - сказано в сообщении.

Также СНБО ввел санкции против компаний, которые обслуживают эти самолеты.

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Пресс-служба ОП напомнила, что еще 2 сентября 2015 года СНБО принял решение, которым были введены санкции в отношении отдельных российских авиаперевозчиков. А с 25 октября 2015 года правительство полностью прекратило прямое авиационное сообщение между Украиной и Российской Федерацией.