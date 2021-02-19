Конгресс США одобрил первый транш помощи Украине в сфере безопасности, - глава Пентагона Остин

Конгресс США одобрил первый транш помощи в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности (USAI).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Андрей Таран поздравил американского коллегу с назначением на должность и ознакомил с ситуацией касательно безопасности в Украине и вокруг ее границ. Во время разговора главы ведомств обсудили вопросы оборонной реформы и прогресса по ключевым направлениям. В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин проинформировал об одобрении Конгрессом США первого транша помощи со стороны американских партнеров в рамках Инициативы помощи Украине в сфере безопасности (USAI)", - отметили в министерстве.

Таран в телефонном разговоре поблагодарил народ и правительство США за помощь и участие в усилении устойчивости Украины против внешних угроз, а также содействие приближению к полноправному членству в НАТО.

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"Мы постоянно наращиваем уровень взаимосовместимости с силами Альянса благодаря технической помощи, а также совместному участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности. Поэтому Украина подтверждает намерение продолжить участие в операциях НАТО, в частности, в составе Тренировочно-совещательной Миссии НАТО "Решительная поддержка", многонациональных сил НАТО в Косово, готовится направить силы и средства в Тренировочную миссию НАТО в Ираке и операции НАТО в Средиземном море "Морской охранник", - отметил министр обороны Украины.

Стороны также детально остановились на практических шагах реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями.

Андрей Таран пригласил Министра обороны США принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости Украины.

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