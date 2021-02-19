Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня издал указы о создании и реорганизации Военно-гражданских администраций в Донецкой и Луганской областях. Командованию Объединенных сил и главам ОГА поручено принять все соответствующие меры.