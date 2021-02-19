Зеленский образовал и реорганизовал ВГА в Донецкой и Луганской областях
Как передает Цензор.НЕТ соответствующие указы №61/2021 и №62/2021 разместили на сайте Офиса президента.
Донецкая область
В Донецкой области образовали:
Светлодарскую городскую ВГА;
Торецкую городскую ВГА;
Волновахскую городскую ВГА;
Угледарскую городскую ВГА;
Мирненскую поселковую ВГА;
Ольгинскую поселковую ВГА;
Сартанскую поселковую ВГА;
Авдеевскую городскую ВГА;
Марьинскую городскую ВГА;
Очеретинскую поселковую ВГА.
Были реорганизованы следующие ВГА:
поселка Зайцево путем присоединения к Светлодарской городской ВГА;
города Торецк путем присоединения к Торецкой городской ВГА;
города Волноваха путем присоединения к Волновахской городской ВГА;
сел Коминтерново, Водяное и Заиченко к Сартанской поселковой ВГА;
сел Широкино и Бердянское к Сартанской поселковой ВГА;
города Авдеевка путем присоединения к Авдеевской городской ВГА;
города Красногоровка путем присоединения к Марьинской городской ВГА;
города Марьинка и села Победа путем присоединения к Марьинской городской ВГА
Луганская область
В Луганской области образовали:
Горную городскую ВГА;
Лисичанскую городскую ВГА;
Попаснянскую городскую ВГА;
Северодонецкую городскую ВГА;
Счастьенскую городскую ВГА;
Станично-Луганскую поселковую ВГА;
Нижнетепловскую сельскую ВГА;
Широковскую сельскую ВГА.
Были реорганизованы следующие ВГА:
города Золотое и села Катериновка путем присоединения к Горной городской ВГА;
поселка Новотошковское и села Желобок путем присоединения к Горной городской ВГА;
села Крымское к Горной городской ВГА;города Лисичанск путем присоединения к Лисичанской городской ВГА;
сел Троицкое и Новозвановка путем присоединения к Попаснянской городской ВГА;
города Северодонецк путем присоединения к Северодонецкой городской ВГА;
сел Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Малиновое, Плотина и Пшеничное путем присоединения к Станично-Луганской поселковой ВГА;
города Счастье путем присоединения к Счастьенской городской ВГА;
сел Трехизбенка, Кряковка, Лобачево, Лопаскино и Орехово-Донецкое путем присоединения к Счастьенской городской ВГА.
Напомним, 14 января 2021 года в Украине вступил в силу закон об условиях создания ВГА.