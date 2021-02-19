Решение СНБО о введении новых санкций основывается на материалах СБУ, - Баканов
Об этом заявил председатель СБУ Иван Баканов, комментируя результаты сегодняшнего заседания СНБО, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня Служба безопасности проводит следственные действия, чтобы задокументировать весь противоправный механизм поставки угля с временно оккупированной территории в РФ и Украину. Таким образом, мы получим подтверждение финансирования террористической деятельности "ЛНР". И как результат - основу для сообщения подозрения представителям компании ", - отметил Баканов.
Отдельно Служба безопасности Украины рекомендовала расширить введенные ранее экономические санкции в отношении владельцев авиакомпаний, осуществляющих полеты в Российскую Федерацию, и дополнить санкционный перечень еще 5 компаниями.
Баканов пояснил, что после введения первых санкций в конце января конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA употребляют срочные юридические меры, чтобы обойти наложенные на них ограничения. В частности, пытаются изменить обслуживающие компании - то есть вводят других юрлиц.
Кроме того, глава СБУ проинформировал членов СНБО о других направлениях защиты государственной безопасности и противодействия гибридной войне.
"Каждый из нас видит влияние гибридной войны и ее последствия. Поэтому нам надо работать на опережение. В данном случае наша сила - в системных действиях в защиту национальных интересов ", - отметил Баканов.