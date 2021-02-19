Решение СНБО о санкциях против Медведчука- начало новой эры, когда врага, наконец, называют по имени, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко поддерживает решение СНБО о расширении санкционного перечня в частности, нардепом Виктором Медведчуком и его женой Оксаной Марченко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Ткаченко написал в Телеграм-канале.

"Лично для меня это решение - историческая справедливость. К сожалению, оно задержалось во времени. Петр Алексеевич сделал все, чтобы Медведчук мог летать в Москву и вести свой бизнес в Украине. То, что он не смог сделать, сделала новая власть", - отметил министр.

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Медведчук, как указал Ткаченко, "создатель темников двухтысячных, которые, фактически привели к журналистским и массовым протестам накануне Оранжевой Революции". "Своих привычек он не оставлял и в последнее время. Но темники, фейки, дезинформацию писал теперь ему Кремль. А он транслировал их всеми возможными способами в Украине, в частности, по недавно запрещенным "телеканалам". Он отрицает российскую агрессию, встречается со своим кумом в оккупированном Крыму, пиарит себя как посредника в делах обмена пленными и позиционирует себя "голубем мира". "Голубем", который готов поставить на колени Украину перед своим кумом", написал минитср.

Он назвал решение о введении санкций политически оправданным. И напомнил, что против Медведчука введены санкции в США. "Теперь наконец и в Украине. Фактически, это решение СНБО - начало новой эры, когда врага, наконец, называют по имени", - подчеркнул Ткаченко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.