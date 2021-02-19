Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, занимавшемуся фальсификацией документов против автомайдановцев, - ГБР

Сообщено о подозрении экс-инспектору ГАИ, который занимался фальсификацией документов для привлечения к административной ответственности и лишения прав участников движения "Автомайдан".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В ходе расследования собраны доказательства и сообщено о подозрении бывшему инспектору дорожно-патрульной службы ГАИ ГУ МВД Украины в г. Киеве в незаконном препятствовании акциям протеста, а также служебном подлоге документа.

"Указанный правоохранитель в января 2014 года составил официальные документы, которые были использованы в качестве доказательства вины активиста по делу об административном правонарушении, что привело к незаконному привлечению участника "Автомайдана" к административной ответственности и лишении его права управления транспортными средствами с целью сделать невозможным продолжение с его стороны протестных акций", - говорится в сообщении.

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Такие действия, по мнению правоохранителей, должны были остановить других активистов участвовать в этом движении.