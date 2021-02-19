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"Це тобі від австрійського генштабу", - глава МИД Кулеба прокомментировал санкции против кума Путина

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал введение санкций против Виктора Медведчука.

Как передает Цензор.НЕТ, свое отношение к санкциям Кулеба разместил в Фейсбуке.

Он отметил: "Это было вчера. Но сегодня после СНБО картинка снова актуальна", опубликував популярную картинку из интернета.

Це тобі від австрійського генштабу, - глава МИД Кулеба прокомментировал санкции против кума Путина 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против Медведчука - репрессии, - заявление ОПЗЖ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.


 

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Топ комментарии

  • Валерия Ларченко b661826f
    А кто у Петра кум,свинособака?
  • Maksim Perepelitca
    Ющенко . Але до чого тут він ,, одним зебілам зрозуміло . "Це тобі від австрійського генштабу", - глава МИД Кулеба прокомментировал санкции против кума Путина - Цензор.НЕТ 205 .
  • Харьков Сумской
    Зембо!
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