"Це тобі від австрійського генштабу", - глава МИД Кулеба прокомментировал санкции против кума Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал введение санкций против Виктора Медведчука.

Как передает Цензор.НЕТ, свое отношение к санкциям Кулеба разместил в Фейсбуке.

Он отметил: "Это было вчера. Но сегодня после СНБО картинка снова актуальна", опубликував популярную картинку из интернета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции против Медведчука - репрессии, - заявление ОПЗЖ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.



