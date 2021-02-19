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Зеленский отметил наградами шестерых военнослужащих, двух из них - посмертно

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Зеленский отметил наградами шестерых военнослужащих, двух из них - посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами украинских военнослужащих.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины награждены:

  • орденом "За мужество" III степени
    Кравченко Василий Сергеевич (посмертно) - старший матрос
    Струк Илья Николаевич (посмертно) - старший матрос
  • медалью "За воинскую службу Украине"
    Свинарчук Александр Олегович - капитана
  • медалью "Защитнику Отечества"
    Бучковский Артем Валерьевич - матрос
    Ромашко Владислав Александрович - старший матрос

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