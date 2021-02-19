Данилов: СНБО не собирался вводить санкции против Макеенко и закрывать "Прямой"

Никаких предпосылок для закрытия телеканала "Прямой" не существовало.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

Обнародованное накануне обращение Петра Порошенко, в котором он заявил об угрозе телеканалу "Прямой", Данилов прокомментировал так: "Мне очень странно слышать, скажем так. А на основании чего? И что? И почему так беспокоится Петр Алексеевич совместно с членом "Партии регионов" Макеенко? Что случилось? Никаких оснований для того, чтобы что-то происходило, в аппарате Совета безопасности и обороны не рассматривалось".

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Слова Порошенко о том, что он получил 18 сообщений о том, что СНБО якобы планирует ввести санкции против Макеенко и закрыть телеканал "Прямой", Данилов прокомментировал так: "Я не знаю, кто присылал ему сообщение. Если вы обратили внимание, то в последнее время никакой информации о заседании СНБО в СМИ до проведения заседания СНБО не поступает. Если кто-то там Петра Алексеевича шантажировал - ну, может, он зря потратил свои деньги? Я не знаю, зачем это делать".

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