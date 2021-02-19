Мобильный госпиталь для инфицированных коронавирусом доставлен в Ивано-Франковскую область, - ГСЧС

В пятницу, 19 февраля, в Ивано-Франковскую область привезли мобильный госпиталь для размещения пациентов с COVID-19. Мобильный госпиталь в область, где наблюдается сложная ситуация с коронавирусом, привезли спасатели.