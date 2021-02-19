Ослабление карантина отменят, если будут фиксировать нарушения, - Ляшко

Ослабление карантинных ограничений в Украине может функционировать лишь при условии соблюдения правил карантина. В противном случае, их отменят.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Мы делаем все для того, чтобы экономика и развлекательный сектор функционировал в условиях карантинных ограничений. Но он может функционировать только тогда, когда мы соблюдаем прописанные правила... Риск инфицирования будет минимальным. Если будут фиксироваться постоянные нарушения, эти меры будут сразу приостановлены соответствующим распоряжением Кабинета министров Украины", - сказал Ляшко.

Напомним, адаптивный карантин в Украине начнет действовать со следующей недели. Уже с 24 февраля вся страна перейдет в "желтую зону", а затем, с учетом эпидситуации, регионы могут перейти в "зеленую", "оранжевую" или "красную" зоны.

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