Ляшко: Украина получит качественные и безопасные COVID-вакцины...

Вакцины против коронавируса, которые получит Украина для проведения массовых прививок, будут безопасными, качественными и эффективными.

Об этом главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко заявил в программе "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ.

"Вакцина в Украине будет, она будет безопасной, качественной и эффективной. Другую вакцину в Украину не завезут. Позволят ее использовать только после того, как она будет зарегистрирована в Украине, будет украинская инструкция и будет разрешена отечественным регулятором к запуску и к вакцинации", - сообщил Ляшко.

По его словам, сейчас в нашей стране на регистрации находятся три вакцины: Pfizer, AstraZeneca и Sinovac.

Ляшко отметил, что AstraZeneca поступит в Украину "в ближайшее время".

"Дату я сейчас не скажу, пока четко она не будет загружена в самолет и самолет не вылетит и не скажут, что самолет прилетает. Но четко скажу: если самолет прилетает в 16:00 дня Х, то со следующего дня машины выезжают в 25 областных центров, шесть из них получат вакцину в первый день, 19 - на следующий день", - уточнил заместитель главы Минздрава.

Он добавил, что вместе с вакцинами приедут шприцы и боксы для их безопасной утилизации - "чтобы, в частности, не могли использовать повторно шприцы".

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