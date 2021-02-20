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Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, - "слуга народа" Корниенко

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Санкции против Медведчука защищают национальные интересы, - "слуга народа" Корниенко
В депутатской фракции "Слуга народа" считают, что решение СНБО о введении санкций против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма является юридически взвешенным и соответствует защите национальных интересов.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" заявил первый замглавы фракции СН Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда речь идет о национальной безопасности и защите Украины от врага, как это делают ежедневно украинские воины, то иные трактовки и двоякое понимание этого решения невозможны: оно единственно правильное. Это решение СНБО даст возможность Украине продвинутся в вопросе защиты наших национальных интересов", – сказал Корниенко.

Он подчеркнул, что фракция "Слуга народа" поддерживает все решения СНБО, направленные на защиту украинского суверенитета, территориальной целостности государства и на борьбу с российской агрессией.

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"Если мы углубимся в суть этого решения, то поймем, что оно является абсолютно юридически взвешенным и полностью соответствует всем процедурам и нормам в рамках компетенции СНБО. Думаю, соответствующие указы президента о введении в действие этих решений будут опубликованы в ближайшее время", – сказал Корниенко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ. В ОПЗЖ санкции против Медведчука называют "репрессиями".

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Топ комментарии

  • volley
    Я вже давно не бачу принципової різниці між Шарієм та Арєстовічєм.

    Між Скабєєвой та Мосійчук.
    Між "1+1" та "РТР".
    Між Венедіктовою та Портновим.
    Між Боцманом та Бєзлєром.
    Між Лєщєнком та Дубінським.
    Між Коломойським та Ротенбергом.
    Між Богданом та Сурковим.
    Між Кравчуком та Кравчуком.

    Тому в битві нанайських мальчіков не став би радіти їхнім конвульсіям - робиться все це не для держави, а виключно задля вялого рейтингу того, хто її руйнує і завдяки кому вся ця шваль взагалі так високо повзлітала.

    Вони мають втратити вплив на українську владу всі як один - тоді порадію.

    ***
    Переважну більшість з того, що просували канали Медведчука та цей г-н Шарій - ретранслював сам Зеленський на стадіоні та всі ресурси його акціонерів, від "1+1" до карманних Біґусів.
    Бо так їм всім тоді було вигідно.

    Тепер Зеленського намагаються відмежовувати від цих прекрасних людей, бо внаслідок їхньої спільної діяльності країну довели до ручки, і треба якось рятувати рейтинг.

    Саме тому на ефірі так істерив Арєстовіч, і тому панікують в ОП і ЗЖ; скоро і не таке побачимо, зараз почнуть діставати всяких штопаних бігусів та найємів з криками "свінаааарчукііі", "тееермооос", "ні за то стоял Майдааан!"

    На війні як на війні.
  • Алексей Достоевский
    А на ботофермах по твоему рептилоиды вкалывают )))))))))
  • POWER 39709ae8
    ботофермы все нужно тоже вычислять и прихлопывать! только гадят и распри сеют в стране.
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