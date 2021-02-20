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Из-за поддельных справок об отсутствии COVID-19 открыли два дела, - Геращенко

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Из-за поддельных справок об отсутствии COVID-19 открыли два дела, - Геращенко
Полиция открыла два уголовных дела о подделке справок об отсутствии коронавируса.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Первое уголовное дело реализовано в декабре 2020 года по поводу подделки справок, которые продавали через интернет любому за 500 гривен. Второе реализовано вчера - в Краматорске группа мошенников сделала следующее: украинцы шли в туристические агентства, и им говорили сдавать слюну для ПЦР-теста. Люди думали, что им делают реальный тест. Вместо этого никто не делал, просто выдавали справку", - рассказал Геращенко.

Замминистра отметил, что принимавших участие в этой мошеннической деятельности лицам предъявлены подозрения.

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"По подсчетам следователей, за несколько месяцев злоумышленники заработали, можно сказать "из воздуха", 150 000 грн. Это будет добавлено к материалам следующей уголовного дела. Следователи полиции сейчас разрабатывают еще несколько преступных групп", - подчеркнул Геращенко.

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Топ комментарии

  • Андрій Сокілко
    начебто самі ці плр-тести - не фуфло і підробка
  • Игорь Монахов
    хм.. удивил *** !!! да у нас през, вр, км, мвд, сбу, суды, тарифы и т.д. и т.п. - поддельные !!! откройте сцуки уголовные дела за подлог !! Из-за поддельных справок об отсутствии COVID-19 открыли два дела, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2063
  • Beloded Viktor
    С морали в детском садике все начиналось
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