В Украине за сутки от COVID-19 умерли 73 человека, зафиксированы 6 295 новых случаев заражения, выздоровели 4 539 человек
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"6 295 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 20 февраля 2021 года. В частности, заболели 429 детей и 223 медработника.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 225 человек;
летальных случаев - 73;
выздоровели - 4 539 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 67 017 (в том числе методом ПЦР - 29 731, методом ИФА - 16 184, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21 102).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 299 967 человек;
выздоровели - 1 144 516 человек;
летальных случаев - 25 045;
проведено ПЦР-тестов - 6 681 355.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (738), Винницкой (554), Черновицкой (522), Львовской (420) областях и г.. Киев (415)", - рассказал Степанов.