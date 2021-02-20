Глава Госдумы РФ Володин просит другие страны вступиться за Медведчука: Это серьезный вызов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Совбеза Украины о введении санкций главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктора Медведчука и его окружения.

По его словам, данное решение украинских властей должно быть осуждено другими странами, которые выступают за права человека, пишет Газета.ру, передает Цензор.НЕТ.

Он также напомнил о решении Украины по введению санкций в отношении трех телеканалов.

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Спикер Госдумы выразил мнения, что все эти события "станут серьезным вызовом для демократии".

"Такие действия требуют немедленного осуждения со стороны всех стран, которые считают, что необходимо защищать фундаментальные права и свободы граждан", — сказал Володин.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.