В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса на неделю закроют кафе и рестораны, - Ляшко (обновлено)

В Ивано-Франковской области на неделю приостановят работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания.

Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в программе "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Если проанализировать вспышки, которые есть в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях - это три области с критическим ростом числа случаев (инфицирования COVID-19. - Ред.), - то мы можем четко проследить, что это маршруты, связанные с массовым передвижением в туристическом бизнесе. Поэтому ТЭБ и ЧС на местном уровне в среду было принято решение на неделю приостановить работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания", - заявил Ляшко.

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Позже Ляшко уточнил, что запрет хозяйственной деятельности касается только Ивано-Франковской области, пишет РБК-Украина.

"Запрета относительно хозяйственной деятельности в других западных областях пока нет. Именно об этом я сообщал во время участия в политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Сейчас речь идет именно об Ивано-Франковской область", - отметил он.

Ляшко заверил, что никаких дополнительных ограничений или запретов относительно Черновицкой области и Закарпатья не принимали, но Минздрав внимательно следит за эпидемиологической ситуацией именно в этих регионах, и в случае необходимости будет соответственно реагировать.

"Решение о запрете или приостановке любой хозяйственной деятельности в регионе принимается исключительно на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в соответствии с показателями заболеваемости", - добавил главный санврач страны.