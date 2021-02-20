В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса на неделю закроют кафе и рестораны, - Ляшко (обновлено)
Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко в программе "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Если проанализировать вспышки, которые есть в Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской областях - это три области с критическим ростом числа случаев (инфицирования COVID-19. - Ред.), - то мы можем четко проследить, что это маршруты, связанные с массовым передвижением в туристическом бизнесе. Поэтому ТЭБ и ЧС на местном уровне в среду было принято решение на неделю приостановить работу развлекательной инфраструктуры и всех заведений общественного питания", - заявил Ляшко.
Позже Ляшко уточнил, что запрет хозяйственной деятельности касается только Ивано-Франковской области, пишет РБК-Украина.
"Запрета относительно хозяйственной деятельности в других западных областях пока нет. Именно об этом я сообщал во время участия в политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Сейчас речь идет именно об Ивано-Франковской область", - отметил он.
Ляшко заверил, что никаких дополнительных ограничений или запретов относительно Черновицкой области и Закарпатья не принимали, но Минздрав внимательно следит за эпидемиологической ситуацией именно в этих регионах, и в случае необходимости будет соответственно реагировать.
"Решение о запрете или приостановке любой хозяйственной деятельности в регионе принимается исключительно на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в соответствии с показателями заболеваемости", - добавил главный санврач страны.