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Сегодня в Украине - День Героев Небесной Сотни

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Сегодня в Украине - День Героев Небесной Сотни
В субботу, 20 февраля, в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни. Это день памяти по погибшим во время событий Революции Достоинства в 2013-2014 годах.

Этот День отмечается ежегодно 20 февраля согласно Указу Президента от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни", передает Цензор.НЕТ.

Именно в эти дни во время Революции Достоинства противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло своего апогея. 20 февраля 2014 года погибло наибольшее количество активистов Евромайдана. В списках Героев Небесной Сотни 107 человек, 47 из них погибли 20 февраля.

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Список павших Героев Небесной Сотни открылся 22 января 2014 года, когда от огнестрельных ранений во время стычек в центре столицы погибли активисты Евромайдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом было найдено тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого. К 18 февраля 2014 года уже насчитывалось 9 погибших. С 18 по 20 февраля на Майдане погибло больше всего людей - 78 человек, после 20 февраля - еще 20.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Вічна пам'ять Героям..
  • Вася Шевченко f77d76ba
    **
    Прокладено шлях незворотній,
    Життя мов примарний сон,
    На зміну Небесній Сотні
    Небесний летить Батальйон.
    З безодні кривавої пащі
    У світло святих небес
    Крила несуть найкращих
    До того, хто вже воскрес.
    Злітають за покликом пта́хи,
    Жертовно розрізавши час,
    Лезо відвівши пла́хи
    Від подиху кожного з нас.
    Скликає всевишня потреба
    До гурту небесних братів
    Тримати над нами небо,
    Щоб нам не зламати хребтів.
    Вкарбовує шлях незворотній,
    Поглядів в небо мільйон,
    На зміну Небесної Сотні
    Небесний летить Батальйон.
    Простіть і прощайте, Герої,
    Політ ваш - найтяжче з мірил…
    Міцніше тримайте зброю! -
    Чути з-під шелесту крил.
    Василь Ковтун
    11.07.2014р.
  • Тарапунька
    Героям слава!
    Вічна, світла пам'ять усім загиблим на Майдані за Україну!
    Сегодня в Украине - День Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7984
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