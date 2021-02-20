Сегодня в Украине - День Героев Небесной Сотни

В субботу, 20 февраля, в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни. Это день памяти по погибшим во время событий Революции Достоинства в 2013-2014 годах.

Этот День отмечается ежегодно 20 февраля согласно Указу Президента от 11 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников Революции Достоинства и увековечении памяти Героев Небесной Сотни", передает Цензор.НЕТ.

Именно в эти дни во время Революции Достоинства противостояние между украинским народом и тогдашним режимом достигло своего апогея. 20 февраля 2014 года погибло наибольшее количество активистов Евромайдана. В списках Героев Небесной Сотни 107 человек, 47 из них погибли 20 февраля.

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Список павших Героев Небесной Сотни открылся 22 января 2014 года, когда от огнестрельных ранений во время стычек в центре столицы погибли активисты Евромайдана Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом было найдено тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого. К 18 февраля 2014 года уже насчитывалось 9 погибших. С 18 по 20 февраля на Майдане погибло больше всего людей - 78 человек, после 20 февраля - еще 20.