Кравчук о санкциях СНБО против Медведчука: Не может быть снисхождения к тому, кто ведет себя в противовес борьбе народа за независимость

Первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук поддержал санкции СНБО против Виктора Медведчука и его жены.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Моя позиция очень четкая – Украина воюющая страна. Это означает, что любые действия Украины, законы Украины, действия должностных лиц Украины, те кто мешает Украине защищать землю, должны рассматриваться сквозь призму войны. То есть законы, нормативные акты, коррупционные действия, попытки навредить Украине строить государство должны наказываться законом. Уже давно должна начать действовать диктатура закона", - заявил Кравчук.

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Он также выразил убеждение, что в стране, которая воюет, "не может быть снисхождения, не может быть участия кого-то, кто ведет себя в противовес борьбе народа за независимость, вредит этой борьбе".

"Поэтому я поддерживал и поддерживаю конкретные реальные действия, не только СНБО, Верховной Рады, президента", - добавил Кравчук.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.