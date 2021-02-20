Украина разрабатывает эффективные инструменты безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий, - ОП по итогам совещания у Зеленского

Сегодня в ходе совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского обсуждалась стратегия реинтеграции временно оккупированных территорий и развития мощной системы национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"В частности, речь шла о том, что уже сейчас государство разрабатывает эффективные инструменты безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий. Этот процесс будет включать создание международной коалиции для поддержки усилий нашего государства по восстановлению территориальной целостности на всех переговорных площадках, возобновление переговоров на международном уровне по деоккупации Крыма, реинтеграцию детей и молодежи, наработку механизмов решения жилищных проблем, обеспечение информационного суверенитета, доступа к административным услугам жителей временно оккупированных территорий", - подчеркивает пресс-службу главы государства.

Кроме этого отмечается, что речь также шла об укреплении украинской армии, которая будет функционировать в соответствии с принципами, нормами и стандартами государств – членов НАТО.

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