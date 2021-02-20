За сутки от COVID-19 в Киеве умерли 3 человека, выздоровели - 745, выявили 415 новых случаев, - Кличко. КАРТА
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В Киеве за минувшие сутки 415 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, накануне было 544, троих пациентов врачам спасти не удалось.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Телеграм, передает Цензор.НЕТ.
Всего с начала пандемии в Киеве 134 306 случаев заболевания, 2 567 заболевших скончались.
За минувшие сутки заболели 241 женщина в возрасте от 18 до 90 лет, 155 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет; 10 девочек в возрасте от 9 до 17 лет и 9 мальчиков от 9 до 17 лет.
Госпитализированы 55 пациентов. 745 преодолели коронавирус за сутки - всего с начала пандемии 91 782 выздоровевших.