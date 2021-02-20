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Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП

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Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП
Сегодня, 20 февраля, под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание по обсуждению стратегии реинтеграции временно оккупированных территорий.

В ходе совещания также обсуждалось развитие мощной системы национальной безопасности и обороны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как подчеркивается, президент во время совещания дал поручение министру обороны Андрею Тарану выработать четкий план комплектации Вооруженных сил образцами новой и качественно отремонтированной техники. Речь также шла о необходимости четко определить сроки развития профессиональной армии.

Глава государства также настаивает на обеспечении всех категорий военнослужащих ВСУ высокой заработной платой и выработке четкой программы обеспечения жильем всех военнослужащих, которые в этом нуждаются.

Уточняется также, что дополнительно на совещании рассмотрели развитие стратегических отраслей промышленности. Владимир Зеленский поставил задачу увеличить долю оборонного заказа, улучшить менеджмент в этой сфере, предоставить план развития космической отрасли.

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  • Al Makarski
    Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 4161
  • violator
    Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 3467
  • 18c49ed2
    Свинарник колбасило все эти годы. Именно свинарник.

    Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП - Цензор.НЕТ 293
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