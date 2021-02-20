Зеленский поручил Тарану выработать четкий план комплектации ВСУ образцами новой и качественно отремонтированной техники, - ОП
В ходе совещания также обсуждалось развитие мощной системы национальной безопасности и обороны, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Как подчеркивается, президент во время совещания дал поручение министру обороны Андрею Тарану выработать четкий план комплектации Вооруженных сил образцами новой и качественно отремонтированной техники. Речь также шла о необходимости четко определить сроки развития профессиональной армии.
Глава государства также настаивает на обеспечении всех категорий военнослужащих ВСУ высокой заработной платой и выработке четкой программы обеспечения жильем всех военнослужащих, которые в этом нуждаются.
Уточняется также, что дополнительно на совещании рассмотрели развитие стратегических отраслей промышленности. Владимир Зеленский поставил задачу увеличить долю оборонного заказа, улучшить менеджмент в этой сфере, предоставить план развития космической отрасли.