"Санкции против меня и моей семьи - незаконны. Зеленский ударил по самому дорогому, но я не сбегу", - Медведчук
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Медведчука обнародовала пресс-служба ОПЗЖ.
"Украинская власть во главе с президентом Зеленским показала свое истинное лицо. После беспрецедентного и преступного наступления на свободу слова, когда одним махом, без каких-либо юридических оснований закрыли сразу три оппозиционных телеканала, без наличия каких-либо законных оснований ввели санкции против их собственника, власть пошла по пути установления диктатуры и узурпации власти", - возмущается он.
"Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств ввели санкции. Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда", - уверяет он.
При этом действия нынешней власти подсанкционный Медведчук называет "торжеством" беспредела, анархии и беззакония.
"Зеленский перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому ‒ по моей любимой жене Оксане Марченко. Советники Зеленского рассчитывали, что я испугаюсь? ...Они действительно думают, что я предам свои принципы... испугаюсь и сбегу? Зря. Не дождутся! Борьба будет продолжена", - подчеркивает политик.
Кроме этого кум Путина утверждает, что у власти якобы нет доказательств в отношении него.
"Они не могут предъявить мне законных и обоснованных претензий, потому что я всегда был и остаюсь законопослушным гражданином", - уверяет Медведчук.
Кроме этого он также пригрозил судом представителям украинской власти.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.