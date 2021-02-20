Разумков подписал распоряжение о созыве 23 февраля внеочередного заседания Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента на 12:00 23 февраля.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Аппарат Верховной Рады.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 12:00 23 февраля 2021 года, на котором рассмотреть закон Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно возобновления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов государственной службы с предложениями президента Украины от 18 февраля 2021 года (№4531)", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, Зеленский ранее применил право вето к законопроекту №4531, восстанавливающему проведение конкурсов на должности госслужбы, попросив изъять из него нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра является вакантной. Верховная Рада приняла закон 16 февраля. На следующий день спикер парламента Дмитрий Разумков его подписал и направил на подпись президенту.