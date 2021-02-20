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Московский суд оставил в силе обвинительный приговор Навальному по делу "Ив Роше". Оппозиционер проведет в колонии 2 года и 5 месяцев

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Московский суд оставил в силе обвинительный приговор Навальному по делу "Ив Роше". Оппозиционер проведет в колонии 2 года и 5 месяцев
Сегодня, 20 февраля, Мосгорсуд признал законным решение Симоновского суда по изменению условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

Таким образом, Навальный все же будет отбывать наказание в колонии общего режима по делу "Ив Роше".

При этом суд засчитал время, которое Навальный провел под домашним арестом и в СИЗО. Российский оппозиционер проведет в колонии общего режима 2 года и 5 месяцев.

"Заслушав мнения сторон, суд принял решение первой инстанции изменить. Зачесть в срок наказания время, проведенное осужденным Навальным с 28 февраля 2014 года по 30 декабря 2014 года. В остальной части оставить решение Симоновского суда без изменения, а жалобу защиты Навального - без удовлетворения", - заявил председательствующий судья.

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В штабе оппозиционера также подтверждают данное решение суда.

"Навальному оставили реальный срок, сократив его на два месяца", - подчеркивается в сообщении.

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Топ комментарии

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Леха ведь не бутерброт что-бы его туда сюда передавать! Пусть посидит на киче подумает о жизни!
  • Rhodesian
    Навальный не бутерброд, - раз посадили, то пусть уже посидит.
  • олег иванов 9d1a2ffb
    Хмм...Не испугались путлеровские судьи фонариков.Неожиданно. Московский суд оставил в силе обвинительный приговор Навальному по делу "Ив Роше". Оппозиционер проведет в колонии 2 года и 5 месяцев - Цензор.НЕТ 2049
    Про то,что Крым-не бутерброд расскажешь в колонии.Там оценят.
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