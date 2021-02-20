"Путин, как жонглер, говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела", - последнее слово Навального в Мосгорсуде. АУДИО

Российский оппозиционер Алексей Навальный выступил с последним словом при рассмотрении его апелляции в Мосгорсуде о смене условного срока на реальный по "делу Ив-Роше".

Аудио-запись выступления Навального опубликовал штаб оппозиционера, информирует Цензор.НЕТ.

"Путин, как жонглер говорит: смотри, мы можем эту судебную систему вертеть на любой части тела, вот прямо так. Куда ты против нас лезеш!? Мы можем все, что угодно сделать...Видят это и обычные люди. Каждый думает: а если я столкнусь с судебной системой, какие шансы у меня?", - цитирует оппозиционера его штаб.

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"Россия будет счастливой!", - отметил Навальный в ходе своего выступления.

Как сообщалось, сегодня Мосгорсуд признал законным решение Симоновского суда по изменению условного приговора оппозиционеру Алексею Навальному на реальный.