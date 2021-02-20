В Ивано-Франковской области из-за вспышки коронавируса вводят особый режим въезда и выезда: разворачивают карантинные блокпосты

На Прикарпатье из-за роста заболеваемости COVID-19 разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области. Состояние здоровья путешественников будут подвергать мониторингу и, в случае необходимости, доставлять в медучреждения.

Об этом говорится в протоколе внеочередного заседания Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС от 19 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Образовать на въездах и выездах из отдельных населенных пунктов области карантинные пункты (посты) для ограничения распространения коронавирусной болезни COVID-19. Установить особый режим въезда и выезда из отдельных населенных пунктов области граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае выявления признаков заболевания - направить их в учреждение здравоохранения ", - говорится в протоколе заседания внеочередной региональной комиссии ТЭБ и ЧС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В трех областях из-за вспышки коронавируса на неделю закроют кафе и рестораны, - Ляшко

Здесь указано, что на территории области будут работать 16 карантинных пунктов, из которых 5 в круглосуточном режиме: в Ивано-Франковске - на автодороге Н-10, возле АЗС на автодороге Н-09 у ресторана "Лелеч" и в селе Черниев. В Надворнянском районе блокпосты выставляют в поселке Делятин и в селе Яблуница на дороге Н-09.

Известно, что наибольший рост заболеваемости коронавирусной инфекцией регистрируют в Ивано-Франковске, Коломыйском и Надворнянском районах.