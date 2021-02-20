Революция Достоинства определила необратимость европейского пути, - Шмыгаль
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в Телеграме, сообщает Цензор.НЕТ.
"Революция Достоинства стала определяющим историческим событием для Украины и ключевым элементом государства. Она определила необратимость европейского пути Украины. А Герои Небесной Сотни стали олицетворением мужества и самоотверженности", - подчеркнул глава правительства.
Он напомнил, что с 18 по 21 февраля 2014 года в Киеве развернулись трагические события Революции Достоинства, и десятки людей отдали жизни, защищая украинские ценности.
Шмыгаль подчеркнул, что это были разные люди: студенты, успешные предприниматели, пенсионеры из разных уголков Украины и из-за границы, самому младшему было 17 лет, а самому старшему - 82.
По словам Премьер-министра, всех их объединяло чувство достоинства и чести, готовность отстаивать свои права и свободы.
"Это высокая ответственность и общая задача каждого из нас - построить сильную и процветающую европейскую Украину, за которую отдали жизни участники Революции Достоинства, а также те, кто продолжил защищать ценности евромайдана от российской агрессии. Небесной Сотни благодарны за свободу ", - отметил Шмыгаль.