Новости • Коронавирус и карантин

Pfizer обещает удвоить производство вакцин от коронавируса

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Pfizer обещает удвоить производство вакцин от коронавируса
Американская компания Pfizer рассчитывает удвоить производство вакцин от коронавируса. Сейчас компания производит около 5 млн доз в неделю.

Об этом заявил глава Pfizer Альберт Бурла, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Голос Америки".

Президент США Джо Байден намерен выполнить обещание о распространении 100 млн доз вакцин в первые сто дней пребывания в должности.

"Ныне мы рассчитываем, что сможем обеспечить всех американцев вакцинами к концу июля. Это не означает, что все американцы будут привиты, но будет доступно достаточное количество доз", - уверяет Байден.

Сейчас в США привиты менее 15% населения США, эпидемия COVID-19 унесла почти 500 тыс жизней.

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Топ комментарии

  • Ybaldy
    Прально!
    Надо рубить бабули пока толпа верует)
  • Андрій Сокілко
    "від ковіду помирає 120-180 українцв"

    чим підтверджені діагнози смерті? результатами гівнотестів? розкажи цю маячню ще комусь
    люди вмирають від десятків причин, зокрема від безглуздого карантину, який ніде не мав жодної користі, але дуже зручно все на ковід списувати
  • Ybaldy
    Ну если вам хочется вакцинироваться от одной из тысячи разновидностей гриппа ( тем более ещё и непонятным шмурдяком), то флаг вам в руки.)
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