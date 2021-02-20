В этом году начнутся работы по созданию Музея Революции Достоинства. Это приоритетная задача для страны, - Зеленский

В Украине в текущем году наконец начнутся проектировочно-строительные работы по созданию Музея Революции Достоинства.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как доложил главе государства министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, накануне достигнуто принципиальное согласие об условиях использования проекта победителей архитектурного конкурса, что позволяет объявить о начале проектировочно-строительных работ в текущем году.

По его словам, конкурс состоялся давно, однако в минувшие годы никто не пытался ускорить решение данного вопроса.

"Сегодня, в День памяти Героев Небесной Сотни, особенно важно получить весть о завершении длительных переговоров о начале создания Музея Революции Достоинства. Украина должна должным образом чтить память о трагических событиях 2013-2014 годов. В память о погибших и в знак благодарности Героям Майдана. Это приоритетная задача для страны, воплощение которой будет реализовано в ряде дальнейших стратегических шагов ", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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