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Поляки и британцы могли завезти на "Буковель" новые штаммы COVID-19. Следует ожидать дальнейшее распространение вируса, - врач-инфекционист о вспышке на Ивано-Франковщине

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Поляки и британцы могли завезти на "Буковель" новые штаммы COVID-19. Следует ожидать дальнейшее распространение вируса, - врач-инфекционист о вспышке на Ивано-Франковщине
Поляки и британцы, побывавшие на горно-лыжном курорте "Буковель", могли завезти на Ивано-Франковщину новые штаммы коронавируса, в том числе и "британский".

Как информирует Цензор.НЕТ, о этом изданию "Obozrevatel" сказал врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НАУКМА Владимир Курпита, комментируя рост количества инфицированных на коронавирус в Ивано-Франковской области.

"Увеличение количества больных там - результат непродуманной политики по открытию "Буковеля", куда приезжают не только украинцы, но и европейцы. Там были поляки и британцы, не исключено, что могли завезти туда новые штаммы вируса, в том числе и "британский"", – отметил врач.

По его словам, пока что новые случаи заболеваемости растут не по всей Украине, а только в отдельных областях – Закарпатская, Ивано-Франковская, Винницкая и в Киеве.

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"Поскольку в "Буковеле" были люди из разных областей – можно ожидать распространение инфекции дальше. Будет очередная нагрузка на систему здравоохранения и на медиков. Если вы или кто-то из ваших знакомых был в "Буковеле" – старайтесь не контактировать с другими", – дополнил Курпита.

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Топ комментарии

  • Shu Shu
    Могли, могли и марсиане, но завез один оманский Зедегенерат.

    Поляки и британцы могли завезти на "Буковель" новые штаммы COVID-19. Следует ожидать дальнейшее распространение вируса, - врач-инфекционист о вспышке на Ивано-Франковщине - Цензор.НЕТ 7906
  • 5 копійок
    Цей дегенерат на власному прикладі показав що можна наплювати на вірус і всі попхнулись туди. Адже ми всі президенти.
  • Garry Grant
    Стадо долбо@бов. Ну негде правду деть. Иначе ведь не скажешь.
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