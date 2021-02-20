Поляки и британцы могли завезти на "Буковель" новые штаммы COVID-19. Следует ожидать дальнейшее распространение вируса, - врач-инфекционист о вспышке на Ивано-Франковщине
Как информирует Цензор.НЕТ, о этом изданию "Obozrevatel" сказал врач-инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НАУКМА Владимир Курпита, комментируя рост количества инфицированных на коронавирус в Ивано-Франковской области.
"Увеличение количества больных там - результат непродуманной политики по открытию "Буковеля", куда приезжают не только украинцы, но и европейцы. Там были поляки и британцы, не исключено, что могли завезти туда новые штаммы вируса, в том числе и "британский"", – отметил врач.
По его словам, пока что новые случаи заболеваемости растут не по всей Украине, а только в отдельных областях – Закарпатская, Ивано-Франковская, Винницкая и в Киеве.
"Поскольку в "Буковеле" были люди из разных областей – можно ожидать распространение инфекции дальше. Будет очередная нагрузка на систему здравоохранения и на медиков. Если вы или кто-то из ваших знакомых был в "Буковеле" – старайтесь не контактировать с другими", – дополнил Курпита.