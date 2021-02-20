ОРДЛО из-за действий России находится на грани экологического бедствия международного масштаба, - Резников
Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников во время брифинга для государств-членов ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Оккупированная часть Донбасса в результате действий России находится на грани экологической катастрофы международного масштаба. Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) причинами катастрофы называет загрязнение воздуха, почвы и воды в результате взрывов большого количества боеприпасов, затопления промышленных предприятий", - отметил Резников.
Отдельно он отметил угрозу радиационного загрязнения, напомнил, что в 1979 году на территории шахты "Юнком", которая находится на оккупированной части Донбасса, советская власть осуществила ядерный взрыв мощностью 0,3 килотонны в тротиловом эквиваленте. После взрыва радиоактивную капсулу оставили в сухом состоянии и откачивали из шахты воду, чтобы исключить попадание радиации на поверхность и в грунтовые воды. Два года назад оккупационные администрации прекратили откачку воды, и сейчас радиоактивная вода уже поступает в горизонты питьевой воды, сообщил вице-премьер.
"Украина обратилась в МАГАТЭ по возможности формирования группы экспертов для мониторинга хранения радиоактивных материалов на ВОТ. До 2014 года там находилось более 1000 источников ионизирующего излучения. Но вопрос в том, пропустят ли экспертов российские оккупационные войска", - отметил Резников, добавив, что, кроме этого, закрыты десятки шахт, из которых также прекратили откачивать воду, а на объектах, которые еще работают, нарушаются экологические нормы и не происходит никакой очистки.
Обращаясь во время брифинга к государствам-членам ООН, Резников подчеркнул, что это искусственно созданная зона экологического бедствия с масштабными социальными последствиями.