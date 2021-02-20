Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников

Мировое сообщество должно усиливать давление на Россию. Москва на седьмом году войны уже выработала иммунитет к существующим санкциям.

Об этом вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил на брифинге для стран ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

По словам Резникова, санкции против России нужно усиливать, чтобы у Кремля была четкая мотивация изменить свое поведение.

"Если не усилить международное давление на государство-оккупанта, это может привести к экспансии военной агрессии дальше по Европе. Если же принять адекватные меры поддержки Украины - Европа получит гарантию безопасности на востоке континента - от Балтики до Черного моря", - подчеркнул он.

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