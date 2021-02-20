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Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников

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Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников
Мировое сообщество должно усиливать давление на Россию. Москва на седьмом году войны уже выработала иммунитет к существующим санкциям.

Об этом вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил на брифинге для стран ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

По словам Резникова, санкции против России нужно усиливать, чтобы у Кремля была четкая мотивация изменить свое поведение.

"Если не усилить международное давление на государство-оккупанта, это может привести к экспансии военной агрессии дальше по Европе. Если же принять адекватные меры поддержки Украины - Европа получит гарантию безопасности на востоке континента - от Балтики до Черного моря", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • Хм e927b159
    Слова не мальчика, но мужа,.... Нашему МЗСу давно надо взять на вооружение формулу общения с некоторыми европейскими "товарищами", которые говорят, мол санкции ничего не дают, надо отменять,....НЕТ, если санкции ничего не дают ИХ НАДО УСИЛЯТЬ, до тех пор ПОКА НЕ ДАДУТ РЕЗУЛЬТАТА! Но для таких требований сама Украина должна полностью разорвать все отношения с бензоколонкой.
  • aleks kyb
    Отправьте в Макшанию на гастроли орденоносный дует - Потапа с Каменской. Ха они там голыми жепами посверкают. И не забудьте Смердючку. Шоб больше ********** ставало на Московии и меньше плодились.
  • Хм e927b159
    Москва уже выработала иммунитет к действующим санкциям. Давление нужно усиливать, - Резников - Цензор.НЕТ 1597
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