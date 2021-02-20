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США поддерживают введение Украиной санкций против Медведчука, - посольство

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США поддерживают введение Украиной санкций против Медведчука, - посольство
США поддерживают усилия Украины, направленные на защиту суверенитета и территориальной целостности страны с помощью санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, опубликованном в Твиттере.

"Мы поддерживаем усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности с помощью санкций. Медведчук находится под санкциями США с 2014 года за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.

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Топ комментарии

  • Bor Moley
    В очередной раз убеждаюсь, США - наш надежный союзник, в отличие от продажной старухи Европы, которая кроме обеспокоенности ничем не помогает.
  • tom peter
    США поддерживают введение Украиной санкций против Медведчука, - посольство - Цензор.НЕТ 231Репости та розголошення! Керівництво Сухопутних Військ хоче закрити військовий ліцей ім. Богуна у місті Боярка, який є філіалом (8-9 класи) київського. Заклад працював з 1998 року, пережив кілька президентів, навіть проросійських, але саме за каденції Зеленського його збираються закрити. У країні, що постійно потерпає від російської агресії, таке рішення про закриття є військовим злочином! Чи це ініціатива окримих високих чиновників чи така політика Зеленського - ми не знаємо. В ліцеї вчиться більше 200 кадетів, багато сиріт або діти, що виховуються опікунами. Причина бачиться одна - ласий шматок великої території в курортній зоні майже в центрі міста. Колектив, батьки та кадети не дадуть закрити заклад! Ми будемо виходити під стіни Міноборони, перекривати дороги та подавати позив до суду.! Зупиніть свавілля тилових пацюків!
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Самые лучшие санкции для *********** кума -- это три весёлых друга - табуретик, петелька и мыльце
    США поддерживают введение Украиной санкций против Медведчука, - посольство - Цензор.НЕТ 9831
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