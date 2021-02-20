США поддерживают введение Украиной санкций против Медведчука, - посольство

США поддерживают усилия Украины, направленные на защиту суверенитета и территориальной целостности страны с помощью санкций.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении посольства США в Украине, опубликованном в Твиттере.

"Мы поддерживаем усилия Украины по защите своего суверенитета и территориальной целостности с помощью санкций. Медведчук находится под санкциями США с 2014 года за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.

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