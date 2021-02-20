Иран завершил расследование крушения самолета МАУ: в ближайшее время обвинительный акт передадут в суд
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Военная прокуратура Ирана завершила расследование катастрофы самолета МАУ ("Международных авиалиний Украины"). На сегодня готовится обвинительный акт, дело в ближайшее время передадут в суд.
Об этом Radio Farda заявил глава Судебно-юридической организации вооруженных сил Ирана Шокролла Бахрами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Расследование дела о катастрофе украинского самолета было завершено в военной прокуратуре", - отметил он.
Он также добавил, что судебное разбирательство начнется после предварительного процесса с присутствием подсудимых. При этом пока неизвестно, будет суд открытым или закрытым.
Отметим, иранское следствие обвиняет десять человек в причастности к катастрофе МАУ, среди них - высшие военные командиры. Под стражей находится только один человек.