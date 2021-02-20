Приватизация: молдавский инвестор через суд приостановил покупку Марыливского спиртзавода

Молдавская компания СП "Zernoff", победитель аукциона по продаже объекта малой приватизации Марыливского МПД ГП "Укрспирт", вынуждена была обратиться в суд с иском к Фонду госимущества Украины из-за существенного несовпадения фактического количества имущества заявленному в электронном лоте.

Как выяснилось в ходе осмотра спиртзавода, на предприятии отсутствовало ценное оборудование – котлы, вентиляторы, влагомеры, а объекты недвижимости не соответствовали описанию, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Таким образом, по состоянию на дату подачи иска, проданный истцу объект приватизации фактически не отвечает перечню имущества, описанному в договоре и информационном сообщении, опубликованном ранее в электронной торговой системе", - говорится в решении Хозяйственного суда г. Киева от 11 января 2021 года.

В результате суд удовлетворил просьбу инвестора приостановить сделку, обещавшую принести в государственный бюджет Украины 144 млн. грн.

"Инвестировать в Украину оказалось не так просто. Ключевая сложность в том, что заявленные на приватизацию объекты не соответствуют тому, что там есть на самом деле. Мы очень расстроены, что партнерство по этому проекту приходится начинать в суде. Но мы должны перестраховаться. Мы не отказываемся от приобретения лота. Просто хотим ясности", - говорит изданию совладелец СП "Zernoff" Юрий Дьячук.

Также на прошлой неделе еще один потенциальный инвестор, ООО "Регион комплект" (победитель аукциона по приватизации Кобыловолоцкого завода ДП "Укрспирт"), вынужден был отказаться от сделки из-за долгов самого "Укрспирта".

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"При таких обстоятельствах законные права покупателя вступить в право собственности на приобретенное имущество могут быть отсрочены на неопределенный срок из-за долговых обязательств самого ДП "Укрспирт" перед третьими лицами, не указанными в договоре купли-продажи. В связи с этим требуем разорвать договор малой приватизации объекта ДП "Укрспирт" и вернуть гарантийный платеж в размере 2,5 миллиона гривен", - говорится в официальном письме компании к Фонду Госимущества Украины.

Активная приватизация заводов ДП "Укрспирт" началась в сентябре 2020 г. Это произошло после того, как в конце 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий государственную монополию на производство спирта.