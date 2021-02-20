С начала суток 5 нарушений режима тишины. Террористы стреляли из артсистем 122-го калибра вблизи Пивденного, - ООС

С начала текущих суток, 20 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

По данным штаба, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", вооруженные формирования Российской Федерации открыли прицельный огонь из артиллерийских систем 122-го калибра и снайперского оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Пивденне.

"Из минометов 120-го калибра российско-оккупационные войска вели огонь вблизи Новгородского. Здесь под минометный обстрел попали не только позиции Вооруженных Сил Украины, но и дома местных жителей. В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения, к счастью, нет", - подчеркивается в сообщении.

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Также оккупанты вели прицельный огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Попасная и Катериновка.

"На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь", - подчеркивают в штабе.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.