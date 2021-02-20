Российские оккупанты обстреливают свои позиции в провокационных целях, - Хомчак

В последнее время в районе проведения операции Объединенных сил, на отдельных участках линии разграничения, происходят провокации вооруженных формирований Российской федерации и ее наемников.

Об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Хомчак подчеркивает, что обстрелы со стороны противника наших позиций, а также мирных населенных пунктов даже на временно оккупированных территориях наблюдаются, как правило, накануне заседаний трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, а также после заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно принятия санкций за содействие терроризму и тому подобное.

Он уточняет, что основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена ​​на создание иллюзии обстрелов Вооруженными Силами Украины населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения с целью дискредитации сил ООС.

"Так, сегодня 20 февраля, противник совершил прицельный обстрел из 120-мм минометов наших позиций, а также населенного пункта Новгородское, во время которого повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Из 122-мм артиллерии противник вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Пивденне. Кроме того, с позиций у населенного пункта Горловка, вооруженные формирования РФ открыли огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции от которого, по полученной информации, погиб один их наемник и есть раненые", - подчеркивает Хомчак.

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Он также утверждает, что ситуация на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в целом стабильная и контролируемая. На участках разведения сил и средств режим тишины соблюдается.

"Украинские военнослужащие в районе ООС находятся на постоянных позициях, строго придерживаются принятых договоренностей и норм международного гуманитарного права, особенно в отношении гарантий безопасности для восстановления инфраструктуры. Подразделения Объединенных сил всегда готовы к открытию огня в ответ, если есть угроза их жизни, здоровью и для сдерживания противника от ведения активных действий", - подчеркивает главнокомандующий ВСУ.

"Любые обвинения Вооруженных Сил Украины в несоблюдении ими режима всеобъемлющего прекращения огня не имеют никаких оснований", - подытожил он.

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