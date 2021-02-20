Зеленский подписал указ о введении санкций против Медведчука и его соратников (обновлено)
Как сообщает Цензор.НЕТ, Владимир Зеленский подписал указ № 64/2021 о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц от 19 февраля 2021 года.
Согласно решению СНБО, санкции введены сроком на три года в отношении пяти граждан Российской Федерации, троих граждан Украины и 19 юридических лиц.
Также Глава государства своим указом № 66/2021 ввел в действие решение СНБО "О принятии мер по защите имущественных интересов государства" от 19 февраля 2021 года, которым поручается принять меры по проведению проверки соблюдения требований законодательства при передаче в эксплуатацию, использовании, отчуждении части нефтепродуктопроводов "Самара – Западное направление" и "Грозный – Армавир – Трудовая", проходящих по территории Украины.
Кроме того, решением Совета национальной безопасности и обороны поставлена задача провести проверку соблюдения требований таможенного законодательства во время транзита и транспортировки продуктов указанными нефтепродуктопроводами.
Также СНБО рекомендовал Офису Генерального прокурора совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины обеспечивать защиту интересов государства в отношении прав собственности на части нефтепродуктопроводов.
Согласно приложениям к указу президента, санкции вводятся против российских АО "НПЗП Менеджемент", АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", АО "Фармацевт Плюс", ООО "Дон экспорт", ООО "ИСС-Софт", ООО "Инда-софт", ООО "Роузвуд Шиппинг", ООО "Торговый дом "Донецкие угли", ООО "Биотек", ООО "Гемодженикс", ОО "Медоборудование", ООО "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", Федерального государственного автономного учебного заведения "Севастопольский государственный университет".
Кроме того, санкции введены против компании "Sportmaster Operations Pre Ltd", зарегистрированной в Сингапуре, а также против ряда иностранных компаний - EVIRER LTD (ОАЭ) , GOLD NATURAL GROUP LIMITED, KLODIUS INVESTMENTS LTD, SANDGATE COMMERCE LTD и WHPA AVIA LTD (все - Британские Виргинские острова).
В отношении офшорных компаний введены санкции в виде ограничения торговых операций, ограничение, полное и частичное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, а также запрет выдачи и аннулирование действующих разрешений и планов на выполнение полетов.
В отношении российских компаний применяются разные санкции - в основном, ограничение торговых операций, ограничение, полное или частичное прекращение транзита ресурсов полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств. В отношении АО "НПЗП Менеджемент", АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", ООО "Дон экспорт", ООО "ИСС-Софт", ООО "Инда-софт", ООО "Роузвуд Шиппинг", ООО "Торговый дом "Донецкие угли" и "Севастопольский государственный университет" применена санкция в виде блокировки активов. Кроме того, введены санкции в отношении программного обеспечения компаний ООО "ИСС-Софт" и ООО "Инда-софт".
Также опубликован перечень запретительных мер в отношении физлиц. Как озвучил на брифинге вечером в пятницу, 19 февраля, секретарь СНБО Алексей Данилов, среди лиц, которые попали под санкции пятеро граждан Российской Федерации (Вацковский Константин Борисович, Донченко Виталий Валерьевич, Лисогор Сергей Викторович, Попов Михаил Юрьевич и Маслюк Александр Николаевич), а также трое граждан Украины. Среди украинцев - Лавренюк Наталья Николаевна (гражданская супруга Тараса Козака, против которого санкции были введены 2 февраля), Марченко Оксана Михайловна, супруга нардепа Виктора Медведчука, сам Медведчук Виктор Владимирович. Против них введены следующие санкции: блокировка активов, ограничение торговых операций, приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановка лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановка действия специальных разрешений на пользование недрами; полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины и внутренние воды, порты; ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывоза капиталов за пределы Украины, запрет участия в приватизации, аренде госимущества резидентами иностранных государств и лицами, которые прямо или опосредованно контролируются резидентами иностранных государств или действуют в их интересах; запрет выдачи разрешений, лицензий Нацбанка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство; размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства; прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину или вывоз из Украины валютных ценностей или ограничение выдачи наличных по платежным карточкам, эмитированным резидентами иностранного государства; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; другие санкции, которые соответствуют принципам их применения, установленным этим законом.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.