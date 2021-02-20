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Кремль выбрасывает миллиарды на строительство "Северного потока-2", чтобы подорвать безопасность Украины и евроатлантического единства, - Кулеба

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Кремль выбрасывает миллиарды на строительство "Северного потока-2", чтобы подорвать безопасность Украины и евроатлантического единства, - Кулеба
Стоимость строительства "Северного потока-2" давно превысила экономическую целесообразность.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Твиттере глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Но Кремль и дальше выбрасывает миллиарды. Это доказывает: речь идет не о газе, а о подрыве безопасности Украины, Европы и евроатлантического единства. Мы защищали и последовательно будем защищать энергетическую независимость Европы от РФ", - написал Кулеба.

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Топ комментарии

  • Артм Воронцов
    а Австрия и Германия поддерживает русню в этом вопросе......
  • Само Такое
    Ключевое слово ВЫБРАСЫВАЕТ!!!
  • Yaron
    Они сидят одной допой на 2х х*ях.
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