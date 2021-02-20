Украина в ближайшее время получит 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 индийского производства, - посольство

Индия предоставит Украине первый транш из 500 тыс. вакцин от COVID-19 собственного производства в ближайшее время.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства Индии в Украине.

"В ближайшее время из Индии в Украину будет доставлен первый транш в размере 500 тыс. доз вакцины CoviShield (под этим брендом выпускают вакцину, разработанную Оксфордским университетом с компанией AstraZeneca. - Ред.), произведенной в Индии, производства Serum Institute India. Эти вакцины позволят Украине начать кампанию общественной вакцинации по всей стране", - сказано в сообщении.

Как отмечается, Украина стала одной из первых стран, получивших индийскую вакцину в феврале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть четкий план логистики, - Ляшко назвал регионы, которые первыми получат вакцину от коронавируса

Также сообщается, что ожидается поставка большего количества индийских вакцин Made in India. "Это поможет не только обеспечить благополучие, но и восстановить многие секторы экономики, которые сильно пострадали из-за COVID-19, и вернуть средства к существованию тысячам людей", - отметили в посольстве.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что эта поставка вакцины является еще одним примером той важной роли, которую играет индийская фармацевтическая промышленность в обеспечении безопасности здоровья в Украине.

Напомним, 15 февраля в Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения Украины была подана заявка о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford/AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила вакцину шведско-британской компании AstraZeneca для экстренного применения. В ходе исследований было установлено, что эффективность вакцины составляет 63,09%. В организации отметили, что она подходит для небогатых стран из-за простых требований к хранению.

Для проведения первого этапа вакцинации будут сформированы 600 мобильных бригад. Уже набраны более 300.

Также читайте: Степанов вылетел в Индию для переговоров о поставке дополнительных объемов вакцин Oxford/AstraZeneca и NovaVax