Украина присоединилась к санкциям ООН против Мали и Йемена, - указы президента

Президент Украины Владимир Зеленский 20 февраля подписал указы № 65/2021 и 67/2021.

Как сообщает Цензор.НЕТ, первым документом введено в действие решение Совета национальной безопасности от 19 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций относительно Йеменской Республики".

Указ №67/2021 вводит в действие решение СНБО от той же даты "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций относительно Республики Мали".

Согласно документам, решение предусматривается применить санкции в отношении физлиц, Кабинету министров и Службе безопасности Украины предписано обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций, Министерству иностранных дел - проинформировать СБ ООН и компетентные органы Евросоюза.

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Персональный перечень лиц, против которых введены санкции, содержится в распоряжении Кабмина от 20 января 2021 года.