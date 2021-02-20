Мобильный госпиталь на Прикарпатье начнет принимать пациентов, если мест в больницах не останется, - замглавы ОП Тимошенко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Решение об установке в Ивано-Франковской области, где фиксируют резкое увеличение случаев заражения коронавирусом, первого в Украине мобильного госпиталя удалось реализовать за считанные часы.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Решение о его установке было выполнено буквально за считанные часы. Госпиталь доставили в город за ночь. Оперативно сработали Офис Президента Украины, руководство области, Минздрав, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, МВД во главе с Арсеном Аваковым", - рассказал Тимошенко.

Видео: ГСЧС

Мобильный госпиталь установлен в городе Богородчаны. Он рассчитан на 120 койко-мест и укомплектован всем необходимым для оказания помощи, включая обогрев. Сейчас идут работы по монтажу оборудования внутри госпиталя.

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Заместитель председателя ОП отметил, что его установка - это на сегодняшний день превентивные меры. Госпиталь начнет принимать больных в случае, если мест в больницах не останется.





Фото: Тимошенко/Facebook

Напомним, 16 февраля стало известно, что чрезвычайно высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской области. Во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест - более 90%. Пациентов начали доставлять в соседние регионы. В Прикарпатье отправился главный санврач Виктор Ляшко.

На следующий день Ивано-Франковская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвызвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантина "красного" уровня с 22 до 28 февраля.

В Госпродпотребслужбе уверены, что самой большой причиной вспышки коронавирусной болезни стали колядки.

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