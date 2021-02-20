Порошенко: Поддерживаю решение СНБО о санкциях против Медведчука и призываю ВР принять закон об ответственности коллаборационистов

Санкции против нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука - политическое решение, которое отвечает национальным интересам.

Об этом говорится в заявлении народного депутата, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко, опубликованного пресс-службой политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

"Поддерживаю решение СНБО и обнародованный в субботу указ президента о применении санкций в отношении Медведчука как политическое решение, которое отвечает национальным интересам. Высоко оцениваю работу спецслужб, которым удалось собрать доказательства противоправных действий указанных подсанкционных лиц и дать основания для важных решений Совета нацбезопасности и обороны.

Ожидаю от СБУ и ГПУ немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно - представление в суд об избрании меры пресечения, не может быть иным, чем арест", - подчеркивает Порошенко.

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Он также призвал депутатов фракции "Слуга народа" и другие политические силы рассмотреть как первоочередные законопроекты "ЕС" об уголовной ответственности за коллаборационизм, по недопущению распространения в Украине тезисов российской пропаганды вроде тезиса о якобы гражданской войне.

"Это позволит останавливать антиукраинскую деятельность не только отдельных политиков, но и политических партий вроде ОПЗЖ", - уверен Порошенко.

Он обратился к профильному Нацсовету с просьбой лишить лицензии телеканал "Наш", "который стал главным рупором российской пропаганды после закрытия каналов Козака-Медведчука".

"Выражаю, однако, сожаление по поводу того, что решение относительно Медведчука Офис Президента сопровождает грязной кампанией против меня лично, распространяя фейки, которые не имеют ничего общего с реальностью. Поручаю адвокатам подготовить правовую основу для исков против тех, кто распространяет ложь и дезинформацию относительно моего отношения лично к Медведчуку и ОПЗЖ. Напоминаю, что мощным бизнесменом Виктор Медведчук стал еще при президентстве Кравчука, а в большую политику вернулся при президентстве Зеленского на досрочных парламентских выборах 2019 года и местных 2020-го. Советую не забывать, что новое руководство Генеральной прокуратуры спустило "на тормозах" уголовное дело против Медведчука по статье "государственная измена", которое в начале 2019 года тогдашняя ГПУ возбудила по заявлению Совета национальной безопасности и обороны. Тешу себя надеждой, что первые и пока единственные за два года государственные решения этой власти предвещают ее постепенный отход от порочной политики "какая разница" и от курса на умиротворение агрессора", - резюмировал политик.

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Напомним, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи незаконны.