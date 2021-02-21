Террористы ОРДО расформировывают "Макеевуголь", шахты переведут в другое подчинение или законсервируют, - СМИ

Группировка "ДНР" решила расформировать объединение "Макеевуголь". Часть шахт перейдет в другое подчинение, часть будет законсервирована.

Об этом пишут в местных сообществах в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

По имеющейся информации, в "министерстве угля ДНР", состоялось собрание по реорганизации, и директора шахт довели это до своих подчиненных.

Как сообщают в соцсетях макеевчане, в "Торезантрацит" переходят четыре шахты - "Иловайская", "Холодная Балка", им. С.М. Кирова, "Ясиновская-Глубокая". Шахта "Калиновская-Восточная" присоединяется к "Горняк-95" и переходит в частные руки. Остальные шахты бывшего "Макеевугля" будут переведены в режим водоотлива и выборочно переданы на реструктуризацию. "Макеевуголь", оставшись без добычных шахт, ожидает расформирование.

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Работники шахт "Макеевугля" и других подразделений предприятия встревожены такой ситуацией. Люди переживают, что им не вернут задолженность по зарплате.

При этом "официальных" сообщений о реорганизации "Макеевугля" пока нет.

Объединение "Макеевуголь" было основано в 1936 году, и в течение десятилетий являлось градообразующим предприятием Макеевки. Балансовые запасы угля оценивались около 195 млн. т, в том числе запасы коксующегося угля составляли свыше 52 млн т.

Вслед за захватом украинских государственных угольных предприятий, в марте 2017 года "ДНР" захватила все частные промышленные объекты на подконтрольной ей территории, лишив собственников возможности управлять предприятиями. Шахты были переведены под контроль пяти угольных предприятий "ДНР".

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Уголь, который "ДНР" добывает в ОРДО, незаконно вывозится в Россию.

На шахтах "Макеевугля" в 2020 году образовалась задолженность по зарплате за несколько месяцев. "Глава ДНР" Денис Пушилин утверждал, что проблема в угольной отрасли "обострилась" из-за пандемии коронавируса - произошло снижение энергопотребления, в связи с чем упал спрос на сырье для электростанций.