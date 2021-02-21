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Постановление ВР показало, что власть понимает важность Революции Достоинства, но никакой идеализации не нужно в этом случае, - Дробович

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Постановление ВР показало, что власть понимает важность Революции Достоинства, но никакой идеализации не нужно в этом случае, - Дробович
Постановление Верховной Рады, которое определяет Революцию Достоинства как один из ключевых моментов для украинского государства, является сигналом того, что власть понимает важность Майдана.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает Цензор.НЕТ.

"Научную дискуссию в Украине никто не может остановить, и это не нужно делать. Конечно, нужно изучать все обстоятельства событий - исторические, культурологические, юридические, которые произошли 20 февраля 2014 года. Музей Революции Достоинства, собственно, и является той платформой для этой дискуссии. Там есть и ежегодный научный форум, и в будущем в экспозиции будет место для критического осмысления всех событий, критического с точки зрения, что это значит на греческом языке - "взвешивать", расчетливое суждение", - рассказал Дробович.

Глава УИНП отметил, что "никакой идеализации не нужно в этом случае".

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"Но все мы единодушны в том, что это заявление - важный сигнал, что государство понимает значение Революции Достоинства как события, которое отстояло нашу свободу и гарантировало нам те права гражданина, которые исповедуют все европейские страны", - добавил он.

Напомним, накануне 7-й годовщины расстрелов на Майдане, 17 февраля, парламент признал Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления Украины. "За" проголосовали 295 народных депутатов, против - 17 нардепов ОПЗЖ, а также "слуга народа" Максим Бужанский.

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Топ комментарии

  • Герхард
    Если вдруг кто-то забыл, как ЗЕ понимает важность Майдана:

    Постановление ВР показало, что власть понимает важность Революции Достоинства, но никакой идеализации не нужно в этом случае, - Дробович - Цензор.НЕТ 3049

    ЗЕ-власть просто пиарится на всем, на чем только можно.
    Интересно, что понимал ЗЕ, когда в 2014-м давал концерт в оккупированной Горловке?
    Депутату Рыбаку сепары вспарывали живот, а ЗЕ под это дело пускал *********.
  • Игорь Монахов
    Боротьба за нову Україну та її майбутнє почалося на Майдані, та триває й зараз ! Слава Україні !
  • Sophia-Maria Duglass
    У власти есть фамилии прокуроров , судей, шестёрок Портнова и мертветчука
    Вот их надо называть
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