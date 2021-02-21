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Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС

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Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 20 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Согласно данным штаба, по украинским позициям недалеко от населенного пункта Пивденне, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска открывали прицельный огонь из артиллерийских систем 122-мм калибра и снайперского оружия.

Вблизи Новгородского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 120-мм калибра. Отмечается, что под минометный обстрел попали не только позиции Объединенных сил, но и дома местных жителей. Так, в результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку от населенных пунктов Попасная и Катериновка.

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На обстрелы противника украинские воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

"Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 21 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами.

Враг за сутки семь раз нарушил режим тишины на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС 01

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  • Люцифер
    Проклинай Путина
    Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4046

    Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1336
  • 5 копійок
    Позвали війну до себе, а думали що вона буде десь там.
  • Senator S 01a656ec
    Во Владивостоке и Хабаровске острая нехватка бензина керосина дизтоплива...очереди достигают 5 км... Враг за сутки семь раз нарушил режим "тишины" на Донбассе. Наемники РФ били из 122-мм артсистем и снайперского оружия, потерь нет, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1804Бензоконка долбанная
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