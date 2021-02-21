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В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В США у самолета Boeing 777-200 компании United Airlines во время полета над городом Брумфилд, штат Колорадо, частично оторвался двигатель. Его обломки упали на жилой район возле домов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что правый двигатель вышел из строя после вылета из аэропорта Денвера. Пилоту удалось развернуть самолет и совершить успешную посадку на аэродроме.

На борту лайнера находился 231 пассажир, а также 10 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

В то же время обломки двигателя уже начали обнаруживать в пределах Брумфилда, на территории жилых домов.

Правоохранители призвали жителей города не касаться кусков двигателя и сразу сообщать о находке правоохранителей.

В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район 01

Напомним, в начале января 2021 года самолет авиакомпании Sriwijaya Air, разбившегося в Яванском море к северу от Джакарты. По предварительным данным, он мог упасть в районе островов Малое и Локи. На борту находились 62 человека, в том числе 10 детей.

Ранее стало известно, что Канада планирует возобновить полеты самолетов Boeing 737 MAX. Ранее полеты были прекращены через две катастрофы с участием таких лайнеров.

В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район 02
В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район 03
В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район 04
В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район 05
Фото: Broomfield Police/ Twitter

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Топ комментарии

  • Igor Lemke dd5e2437
    Пiлот красавчеГ !Респект
  • Біле Пальто
    Купа людей матиме другий День Народження. Пілотам- респект!
  • Zelya Vsyo
    Абрам, сколько стоит атомная бомба?
    - Я думаю, не меньше миллиона.
    - Вот бы к нам на огород упала! В США у пассажирского самолета Boeing 777 во время полета загорелся двигатель: обломки падали в жилой район - Цензор.НЕТ 2021
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