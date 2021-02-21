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В Украине за сутки из-за COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 4 489 новых случаев заражения, выздоровели 1 557 человек

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В Украине за сутки из-за COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 4 489 новых случаев заражения, выздоровели 1 557 человек
По состоянию на утро 21 февраля выявлены 4 489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"4489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 февраля 2021 года. В частности, заболели 323 ребенка и 133 медработника", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что за прошедшие сутки были госпитализированы - 2445 человек; летальных исходов - 58; выздоровели - 1557 человек; осуществлено тестирований за сутки - 27 188 (в том числе методом ПЦР - 19616, методом ИФА - 4697, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 2875).

За все время пандемии в Украине заболели - 1 304 456 человек; выздоровели - 1 146 073; летальных исходов - 25 103; проведено ПЦР-тестов - 6 700 971.

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За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.

В Украине за сутки из-за COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 4 489 новых случаев заражения, выздоровели 1 557 человек 01
В Украине за сутки из-за COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 4 489 новых случаев заражения, выздоровели 1 557 человек 02
В Украине за сутки из-за COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 4 489 новых случаев заражения, выздоровели 1 557 человек 03

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Топ комментарии

  • Shu Shu
    Обещали вакцинацию в декабре и 20 млн. доз вакцин, вместо этого Буковель на лыжах во время карантина и земарадер Степанов везет из индии 500 тыс. в конце февраля. И не факт, что ведь еще и довезет. Этот зебарыга по дороге и эту индийскую продаст на дозаправке самолета, в какой нибудь Бангладеш.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    сьогодні День рідної Мови... підтягуйтесь браття - цілий день на мові !!! слабо?
    по темі :
    перехворівшему у легкій формі стєпашкє, як і преЗЕ з друзяками-керівниками Держави якось пофіг... що там і де і скільки... статистика взята зі стелі...вакцину взяти ніде...гроші десь пішли - шукають офшор відпочити...ось і вся робота - про людей турбота...
  • Александр Глазков
    в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281).

    Боюсь подумать, что будет, когда подключаться города миллионники. Такие как Харьков на пример. Ехал вчера за город в электричке. В вагоне все без масок. Всем пох.... Расслабились. Или без мозгов. А может и то, и другое. Хотя ошибаюсь, был один в маске "идиот". Это был я.
    Остальные все дюже "вумные". В Україні за добу через COVID-19 померли 58 осіб, зафіксово 4 489 нових випадків зараження, одужали 1 557 осіб - Цензор.НЕТ 5343
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