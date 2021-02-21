В Украине за сутки из-за COVID-19 умерли 58 человек, зафиксированы 4 489 новых случаев заражения, выздоровели 1 557 человек
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"4489 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 21 февраля 2021 года. В частности, заболели 323 ребенка и 133 медработника", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что за прошедшие сутки были госпитализированы - 2445 человек; летальных исходов - 58; выздоровели - 1557 человек; осуществлено тестирований за сутки - 27 188 (в том числе методом ПЦР - 19616, методом ИФА - 4697, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 2875).
За все время пандемии в Украине заболели - 1 304 456 человек; выздоровели - 1 146 073; летальных исходов - 25 103; проведено ПЦР-тестов - 6 700 971.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (618), Винницкой (482), Житомирской (365), Черновицкой (320), и Закарпатской (281) областях.