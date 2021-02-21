Три человека погибли в результате отравления угарным газом в частном доме на Львовщине, - ГСЧС
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Во Львовской области в результате отравления угарным газом погибли три человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"21 февраля в ГСЧС поступила информация, что в с. Сусолов Самборского района в частном жилом доме, предварительно результате отравления угарным газом погибли 3 человека. Признаков пожара не обнаружено. Подразделения ГСЧС не привлекались", - говорится в сообщении.